I Kneecap arrivano in Italia | quattro concerti in estate

I Kneecap arriveranno in Italia quest’estate per quattro concerti, portando la loro musica irlandese in diverse città. La band, nota per il loro stile energico e i testi diretti, si esibirà anche all’Unaltrofestival di Milano, il 28 giugno. La loro presenza si inserisce in un calendario ricco di eventi musicali, che vede già protagonisti artisti come Vulfpeck, Lorde e Geese.

Dopo Vulfpeck (13 luglio), Lorde, (23 luglio) e Geese (19 agosto), oltre alla preview con Aldous Harding (28 giugno), anche i Kneecap si esibiranno all’ Unaltrofestival di Milano, e non solo. Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí, il trio hip hop proveniente dall’ Irlanda del Nord, arriveranno nel nostro Paese per quattro date. Si partirà al Circolo Magnolia di Milano (15 giugno), per poi proseguire con i live al Sequoie Music Park di Bologna (16 giugno), alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma (17 giugno) e al Locus Festival di Bari (18 giugno). Il 24 aprile uscirà il nuovo album dei Kneecap. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

