Lorenzo Musetti si schianta contro Lehecka a Madrid | miglior forma ancora tanto distante

Nella partita degli ottavi di finale del torneo di Madrid, Lorenzo Musetti è stato sconfitto dal ceco Jiri Lehecka, numero 14 del ranking mondiale. Il giocatore italiano ha perso l’incontro senza riuscire a portarlo a termine, confermando che la sua forma attuale non è ancora al massimo livello. La sfida si è conclusa con la vittoria di Lehecka, che si è imposto sull’avversario in due set.

Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il toscano si arrende al ceco Jiri Lehecka (n. 14 del ranking) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sánchez, l’azzurro non riesce a contenere la maggiore potenza dell’avversario, perfettamente a proprio agio su una terra rossa veloce, ideale per il suo tennis da grande colpitore. Non è un caso che, due anni fa, Lehecka avesse raggiunto le semifinali in questo torneo, fermandosi solo per un problema alla schiena che lo costrinse al ritiro nel penultimo atto contro Felix Auger-Aliassime. Un infortunio che ne ha condizionato a lungo il rendimento. Musetti, dunque, alza bandiera bianca con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e quindici minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti si schianta contro Lehecka a Madrid: miglior forma ancora tanto distante Notizie correlate Pronostico e quote Jiri Lehecka – Lorenzo Musetti, Madrid 28-04-2026Jiri Lehecka e Lorenzo Musetti inizieranno la loro sulla Pista Arantxa Sanchez nel primissimo pomeriggio. LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Musetti: Non ero lontano da Sinner e Alcaraz prima dell’infortunio. Ora dovrò affrontare momenti difficili; Sinner n.1 del mondo, due azzurri in top-10, che scalata di Cobolli: il ranking ATP degli italiani prima di Madrid; ATP Madrid 2026: Musetti vince e convince. Hurkacz ko, l’azzurro vola al terzo turno; Altro squillo di Musetti: battuto Griekspoor in 2 set a Madrid. Lorenzo Musetti si schianta contro Lehecka a Madrid: miglior forma ancora tanto distanteNiente da fare per Lorenzo Musetti. Il toscano si arrende al ceco Jiri Lehecka (n. 14 del ranking) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Sul ... oasport.it Lorenzo Musetti prosegue la risalita! Batte Griekspoor in 2 set e vola agli ottavi a MadridLorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il toscano ha offerto una buonissima prestazione contro l'olandese ... oasport.it Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: Lorenzo ko in due set LIVE - facebook.com facebook Dopo Jannik SINNER e Lorenzo MUSETTI, anche Flavio COBOLLI ha raggiunto gli ottavi di finale del Mutua Madrid Open. Il ventitreenne romano si è unito alla compagnia sconfiggendo in due set senza particolare storia il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. I x.com