LIVE Musetti-Lehecka ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’inventiva contro la potenza

Da oasport.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca l'incontro di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra il tennista italiano Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka. La partita si svolge sul campo principale e sarà possibile seguirla in tempo reale tramite questa diretta testuale. I due atleti si affrontano in un match che mette a confronto la creatività e l'inventiva di Musetti con la potenza e la solidità di Lehecka.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka. Quarto confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro in svantaggio per 2-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry ed il francese Arthur Fils. Musetti, ventiquattrenne di Carrara, si presenta all’appuntamento madrileno a margine di un primo assaggio di stagione sulla terra non entusiasmante. L’azzurro è stato subito sconfitto a Montecarlo dal padrone di casa Vacherot, per poi cedere ai quarti di finale di Barcellona sotto i colpi del francese Fils.🔗 Leggi su Oasport.it

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