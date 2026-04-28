LIVE Musetti-Lehecka ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’inventiva contro la potenza

Oggi si gioca l'incontro di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra il tennista italiano Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka. La partita si svolge sul campo principale e sarà possibile seguirla in tempo reale tramite questa diretta testuale. I due atleti si affrontano in un match che mette a confronto la creatività e l'inventiva di Musetti con la potenza e la solidità di Lehecka.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka. Quarto confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro in svantaggio per 2-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry ed il francese Arthur Fils. Musetti, ventiquattrenne di Carrara, si presenta all’appuntamento madrileno a margine di un primo assaggio di stagione sulla terra non entusiasmante. L’azzurro è stato subito sconfitto a Montecarlo dal padrone di casa Vacherot, per poi cedere ai quarti di finale di Barcellona sotto i colpi del francese Fils.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenza Notizie correlate LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: contro break dell’olandese nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingL’incontro si disputerà sull’Arantxa Sanchez Stadium e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Madrid, Musetti-Lehecka LIVE: gli aggiornamenti dalle 13; LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenza; Live Jirí Lehecka - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/04/2026; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti. LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di ... oasport.it Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Magica, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, ... oasport.it Madrid, il programma di martedì 28: Sinner alle 11 sul centrale. Musetti-Lehecka attorno alle ore 12 - facebook.com facebook Matinee per Sinner domani @MutuaMadridOpen Apre il programma alle 11 vs Norrie. Musetti secondo match sul A.Sanchez vs Lehecka #Sinner #Musetti x.com