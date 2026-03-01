Milan Leao post Cremonese | Sto bene fisicamente ma non solo al 100%

Dopo la partita contro la Cremonese, Rafael Leao ha rilasciato un'intervista a 'Telelombardia'. Il giocatore del Milan ha affermato di sentirsi bene fisicamente, anche se non al massimo delle sue possibilità. Leao ha commentato la sua condizione attuale, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni personali. La sua dichiarazione si concentra esclusivamente sulla situazione fisica al momento.

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' dopo Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "È stato un lavoro di squadra. Ho provato a fare gol nel primo tempo e non ci sono riuscito. Poi nel finale abbiamo fatto gol su una situazione provata in settimana. Poi anche se non avessi segnato oggi la cosa più importante era vincere" Ora il Derby, i tifosi ci tengono tanto. Come ci arrivate? Stai tornando? "Oggi è una partita in cui mi sono sentito bene fisicamente con la palla: ho bisogno di questo e alzare il mio livello anche se non mi sento al 100%. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Pavlovic e Leao salvano Allegri nel finale: Cremonese battuta e Inter a +10Partita bloccata e poche emozioni allo Zini, con i rossoneri che trovano le due reti decisive nel recupero e tornano così a vincere ... corrieredellosport.it

Cremonese – Milan 0-2 cronaca e highlights: il Diavolo la sblocca nel finale! – VIDEOCremonese - Milan cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini della sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A ... generationsport.it

Il #Milan, dopo aver sbagliato tutto il possibile nel 1^T, nel finale passa a Cremona con un gol di naso di #Pavlovic e raddoppio in contropiede di #Leao. Con questa vittoria #Allegri si conferma saldo al 2posto e può pensare al derby con + serenità. Il progress x.com

