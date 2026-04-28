L’opposizione chiede chiarezza sulla Fondazione ‘Ascoli Cultura’

L’opposizione in Consiglio comunale ha presentato un’interrogazione a risposta scritta sulla gestione delle politiche culturali nella città, con prima firmataria la consigliera Marta Luzi. La questione riguarda in particolare la Fondazione ‘Ascoli Cultura’, e l’obiettivo è ottenere chiarimenti sulla sua attività e sulla sua amministrazione. La richiesta arriva in un momento di discussione sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse dedicate alla cultura locale.

L’opposizione in Consiglio comunale accende i riflettori sulla gestione delle politiche culturali ad Ascoli e presenta un’interrogazione a risposta scritta, con prima firmataria la consigliera Marta Luzi. Al centro della richiesta, "la necessità di fare chiarezza su trasparenza, governance e programmazione della Fondazione ‘Ascoli Cultura’", oltre che sull’indirizzo complessivo delle iniziative culturali cittadine. L’iniziativa nasce dalla convinzione che "la cultura rappresenti un asset strategico per lo sviluppo del territorio", capace di incidere su turismo, identità locale e valorizzazione del patrimonio. Proprio per questo, secondo i firmatari, è "fondamentale garantire processi chiari e accessibili", sia nella gestione delle risorse pubbliche sia nella definizione delle scelte programmatiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione chiede chiarezza sulla Fondazione ‘Ascoli Cultura’ Notizie correlate Ex Villaggio Tav: l'opposizione chiede chiarezza su fondi Pnrr e gestione alloggiIl Movimento 5Stelle, insieme ad altre forze di opposizione (come si legge in una nota stampa), ha depositato la richiesta ufficiale per una... Gestione Bari calcio, l’opposizione chiede chiarezza: “Impegni traditi dalla proprietà. Pronti a chiedere la revoca del titolo sportivo”In una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo di Città l'opposizione barese ha denunciato le inadempienze della Filmauro nella gestione...