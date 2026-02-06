Gestione Bari calcio l’opposizione chiede chiarezza | Impegni traditi dalla proprietà Pronti a chiedere la revoca del titolo sportivo

Questa mattina a Palazzo di Città l’opposizione di Bari ha chiesto chiarezza sulla gestione del Bari Calcio. I politici hanno accusato la proprietà, la Filmauro, di aver tradito gli impegni presi nel 2018, quando il titolo sportivo fu affidato alla famiglia De Laurentiis dal sindaco Decaro. Ora, i consiglieri sono pronti a chiedere la revoca del titolo, se la situazione non cambierà.

In una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo di Città l'opposizione barese ha denunciato le inadempienze della Filmauro nella gestione del Bari Calcio, rispetto agli impegni presi quando nel 2018 l'allora sindaco Antonio Decaro affidò il titolo sportivo alla famiglia De Laurentiis.🔗 Leggi su Baritoday.it

