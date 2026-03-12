Uno studio recente negli Stati Uniti evidenzia che la generazione X e i Millennials potrebbero avere una speranza di vita inferiore rispetto alle generazioni precedenti. La ricerca analizza le tendenze di longevità e mostra che, per la prima volta, le nuove generazioni potrebbero vivere meno a lungo rispetto a quelle che le hanno precedute. I dati si concentrano sulla durata della vita e sui cambiamenti demografici.

Per oltre un secolo, la storia dell’umanità occidentale è stata una marcia trionfale verso la longevità. Ogni generazione ha vissuto più della precedente, grazie a vaccini, igiene e antibiotici. Ma oggi, negli Stati Uniti, quella marcia sembra essersi trasformata in un brusco testacoda. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), condotto dai ricercatori della University of Texas Medical Branch (UTMB), lancia un allarme che non riguarda solo le statistiche, ma il futuro biologico di un’intera nazione: l’aspettativa di vita americana era in crisi molto prima che il Covid-19 apparisse sulla scena e continua a dover affrontare minacce derivanti dalla diffusione delle malattie croniche e dai tumori emergenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Generazione X e Millennials vivranno meno? Lo studio che preoccupa sulla nuova longevità negli Usa

