Nella zona di Mitogio di Castiglione di Sicilia, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo di una persona in un campo e un’auto bruciata nelle vicinanze. L’omicidio di Giuseppe Florio sta portando avanti le indagini condotte tra le province di Messina e Catania. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Cosa è successo a Mitogio di Castiglione di Sicilia. L’ omicidio Giuseppe Florio è al centro delle indagini dei carabinieri tra Messina e Catania. Il corpo del 66enne di Trappitello è stato trovato in una zona di campagna a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, nascosto tra lenzuola e sacchi di plastica. Secondo i primi elementi raccolti, l’omicidio Giuseppe Florio non sarebbe avvenuto nel luogo del ritrovamento: gli investigatori ritengono che il delitto sia stato commesso altrove e che il corpo sia stato successivamente trasportato. Un caso che, per modalità e violenza, presenta diversi aspetti ancora oscuri. L’indagine sarebbe a una svolta con una persona che sarebbe stata fermata dopo lungo interrogatorio, La dinamica dell’omicidio Giuseppe Florio: violenza e occultamento.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Giuseppe Florio: corpo trovato in campagna e auto bruciata, svolta nelle indagini

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