Ieri mattina a Catania è stato rinvenuto un corpo avvolto in un lenzuolo e sacchi di plastica nella zona. Accanto al cadavere sono state trovate tracce che hanno portato gli inquirenti a indagare sulla vicenda. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno isolato l’area per i rilievi del caso. Non ci sono ancora dettagli sulle cause della morte o sull’identità della vittima.

Un corpo avvolto in un lenzuolo e sacchi di plastica è stato ritrovato ieri mattina nella zona di Catania. A causare la morte un'aggressione brutale su cui le indagini sono ancora in corso. Gli inquirenti cercano movente e responsabili del delitto di Giuseppe Florio Ieri mattinaCataniasi è svegliata avvolta in una nube di mistero. Nella campagna diMitogio, frazione diCastiglione di Sicilia, un operaio impegnato in lavori nella zona ha fatto una scoperta inquietante: un corpo senza vita,avvolto in lenzuola e sacchi di plastica, abbandonato tra la vegetazione. L’allarme è scattato immediatamente, facendo convergere sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Catania, corpo avvolto in un lenzuolo e auto bruciata: il mistero dell’omicidio di Giuseppe Florio

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