Dopo mezzo secolo Milano prova a fare pace | istituite borse di studio dedicate a Ramelli Fausto e Iaio

Dopo cinquant’anni, Milano avvia iniziative per commemorare figure legate a episodi di violenza e tensione politica. La regione ha approvato una delibera che prevede diversi progetti scolastici, tra cui l’istituzione di borse di studio dedicate a Sergio Ramelli e a Fausto e Iaio. Questa decisione mira a promuovere una memoria condivisa attraverso attività educative e iniziative pubbliche.

Una “pacificazione nazionale” suggellata da una delibera regionale approvata ieri, con la quale sono stati promessi una serie di progetti scolastici tra i quali l'istituzione di borse di studio in memoria di Sergio Ramelli e Fausto e Iaio. Da un lato, il giovane militante del Fronte della.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Consegnate a quattro studenti del Mossotti le borse di studio dedicate all'imprenditore Enrico BadàSono state consegnate nei giorni scorsi a quattro studenti del Mossotti le borse di studio dedicate all'imprenditore Enrico Badà. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Una famiglia sarda da 50 anni prepara l’astice alla catalana più famoso di Milano (ora aprono anche in Sardegna); Niagara, amaro trasferimento: Lasciamo Milano Marittima; 'Mezzo secolo d'alpinismo': il seducente estro narrativo di Tita Piaz; Mezzo secolo dopo, i Baschi tornano a Venezia. Dopo mezzo secolo Milano prova a fare pace: istituite borse di studio dedicate a Ramelli, Fausto e IaioUna delibera regionale unisce per la prima volta i nomi del giovane del Fronte della Gioventù e dei militanti di sinistra: fondi per le scuole nel segno della memoria condivisa ... milanotoday.it Dopo Milano e Torino Ikea scelse Roncadelle: Elnòs compie 10 anniNel 1992 il colosso svedese aprì nel paese dell’hinterland e fu subito successo. Nel 2005 il trasloco e l’ampliamento con l’arrivo del mega centro commerciale ... giornaledibrescia.it Una morte che fa male, che arriva quattro anni e mezzo dopo l'aggressione subita davanti a un bar R.I.P. FABIO . https://tinyurl.com/4cpmjyds - facebook.com facebook Prima. Dopo. In mezzo, il #riciclo Un barattolo di crema, una volta vuoto e correttamente differenziato nella raccolta della #plastica, può iniziare un nuovo percorso. Grazie al riciclo può trasformarsi in #MateriaPrimaSeconda: nuova materia pronta per esser x.com