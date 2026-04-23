Orientamento | oltre 400 studenti scelgono il proprio futuro dopo il diploma

Si è appena conclusa la settima edizione della Giornata dell’orientamento post diploma presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Oltre 400 studenti hanno partecipato all’evento, che ha offerto informazioni sulle possibilità di proseguimento degli studi e di avvio nel mondo del lavoro dopo l’esame di Stato. L’iniziativa si è svolta con successo, coinvolgendo giovani in cerca di indicazioni sul loro futuro accademico e professionale.

Si è conclusa con successo la settima edizione della Giornata dell’orientamento post diploma al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, iniziativa dedicata alla scoperta delle opportunità di prosecuzione degli studi e di carriera professionale post esame di Stato.L’evento.🔗 Leggi su Leccotoday.it 3 SEMAINES D'ENFER : J'ai survécu au stage commando le plus dur de France (CNEC) Notizie correlate Asti: l’ITIS Artom guida i giovani al futuro tra università, lavoro e ITS. Orientamento post-diploma sabato 21 febbraio.Asti si prepara ad affrontare una sfida cruciale per il suo futuro: l'orientamento post-diploma. Benevento: 3500 studenti scelgono il futuro tra 20 corsi universitariBenevento diventa epicentro dell'orientamento universitario con un evento che promette di ridefinire il futuro accademico di oltre 3500 studenti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Livorno, oltre 400 studenti dell'Iti Galilei a lezione di primo soccorso con la Misericordia; Italo incontra 100 studenti tra 16 e 18 anni, al via la giornata di orientamento al lavoro per sviluppare le competenze; A Novara la sicurezza stradale si impara con i fumetti: la nuova guida per le scuole; ITS MAKER Academy: al via un corso gratuito di Industrial Automation. A Rovigo oltre 400 studenti hanno partecipato all'University DayLe scoperte si fanno ogni giorno. Le idee cambiano, ma servono orientamento e informazioni. A Rovigo oltre 400 ragazzi, studenti dell’ultimo anno delle superiori, hanno potuto fare domande, incontrare ... rainews.it Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania: tre giorni di esperienze per docenti e studentiSi è conclusa l’edizione 2026 del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania, svoltasi dal 14 al 17 aprile presso il Centro Universitario Sportivo (CUS) di via Santa Sofia. L’evento, rivolto ... tecnicadellascuola.it Voli cancellati, l’orientamento dell’Ue: niente compensazioni oltre al rimborso del biglietto Nel pieno delle tensioni internazionali e delle difficoltà logistiche legate ai rifornimenti, arriva da Bruxelles una posizione destinata a far discutere i viaggiatori europei. In - facebook.com facebook Orientamento post-diploma: scopri gli ITS Academy del Piemonte ! 12 maggio 2026, ore 15-17 OPEN DAY Iscriviti subito: trovi il link a questa pagina regione.piemonte.it/web/temi/istru… Resta aggiornato sul canale whatsapp whatsapp.com/channel/002 x.com