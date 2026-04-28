L'odissea di Mariam richiedente asilo tornata in Iran durante una crisi psicotica e che l'Italia non voleva far tornare
Una richiedente asilo iraniana, che aveva lasciato l’Italia per motivi di salute e si era recata temporaneamente in Iran, è riuscita a tornare nel paese. La donna aveva vissuto un periodo di crisi psicotica e l’Italia aveva tentato di impedirle il ritorno, ma alla fine ha ottenuto di rientrare nel territorio italiano. La vicenda si è conclusa con il suo rientro nel paese in modo legale.
Una richiedente asilo iraniana ottiene di rientrare in Italia dopo essere tornata temporaneamente in Iran per gravi motivi di salute. Una lunga odissea legale e personale: l'Italia, infatti, le aveva negato il visto per tornare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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