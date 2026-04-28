L'odissea di Mariam richiedente asilo tornata in Iran durante una crisi psicotica e che l'Italia non voleva far tornare

Una richiedente asilo iraniana, che aveva lasciato l’Italia per motivi di salute e si era recata temporaneamente in Iran, è riuscita a tornare nel paese. La donna aveva vissuto un periodo di crisi psicotica e l’Italia aveva tentato di impedirle il ritorno, ma alla fine ha ottenuto di rientrare nel territorio italiano. La vicenda si è conclusa con il suo rientro nel paese in modo legale.