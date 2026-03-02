Bloccato in Sri Lanka dopo l'attacco all'Iran Francesco | 10mila euro per tornare in Italia è vergognoso

Un uomo e la sua famiglia sono rimasti bloccati in Sri Lanka dopo la chiusura degli scali negli Emirati Arabi Uniti, che ha seguito l’attacco di USA e Israele contro l’Iran. L’uomo ha dichiarato di dover pagare oltre 10.000 euro per tornare in Italia, con il primo volo disponibile tra una settimana dalla Thailandia. La situazione è diventata complicata a causa delle restrizioni sui voli internazionali.

L'appello di Francesco, bloccato in Sri Lanka insieme alla famiglia dopo la chiusura degli scali degli Emirati Arabi Uniti a seguito dell'attacco di USA e Israele contro l'Iran: "Oltre 10mila euro per tornare a casa, con primo volo disponibile tra una settimana dalla Thailandia. Ci sentiamo abbandonati". 🔗 Leggi su Fanpage.it Attacco Usa-Israele all'Iran, Tajani: "Teheran non può avere l'arma nucleare". Meloni convoca riunioneDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina. Federica Brignone e l'impresa alle Olimpiadi dopo l'infortunio: "Non ero sicura di tornare a sciare"Federica Brignone è stata accolta da sorrisi e applausi dai tifosi al Fan Village nel parco Sempione di Milano dopo le due medaglie d'oro conquistate...