Bloccato in Sri Lanka dopo l'attacco all'Iran Francesco | 10mila euro per tornare in Italia è vergognoso

Un uomo e la sua famiglia sono rimasti bloccati in Sri Lanka dopo la chiusura degli scali negli Emirati Arabi Uniti, che ha seguito l’attacco di USA e Israele contro l’Iran. L’uomo ha dichiarato di dover pagare oltre 10.000 euro per tornare in Italia, con il primo volo disponibile tra una settimana dalla Thailandia. La situazione è diventata complicata a causa delle restrizioni sui voli internazionali.

L'appello di Francesco, bloccato in Sri Lanka insieme alla famiglia dopo la chiusura degli scali degli Emirati Arabi Uniti a seguito dell'attacco di USA e Israele contro l'Iran: "Oltre 10mila euro per tornare a casa, con primo volo disponibile tra una settimana dalla Thailandia. Ci sentiamo abbandonati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

