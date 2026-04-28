Nel tratto di mare tra Iran e Stati Uniti, circa 2.400 marittimi sono bloccati a bordo di navi senza poter scendere. La situazione si è aggravata a causa delle tensioni tra i due Paesi, con i marinai che chiedono cibo e acqua. La crisi si protrae da diversi giorni, lasciando i lavoratori in condizioni di incertezza e vulnerabilità. La questione si inserisce nel quadro più ampio delle conseguenze della guerra tra le due nazioni.

Roma, 28 aprile 2026 – Fra le conseguenze della guerra fra Iran e Stati Uniti ci sono anche 2.400 vite sospese in mezzo al mare. Si tratta dei marittimi bloccati sulle circa 105 petroliere nello Stretto di Hormuz, stretti fra la chiusura del passaggio da parte di Teheran e il blocco navale imposto da Washington. Tim Wilkins, direttore generale dell’associazione di categoria dei trasportatori di petroliere Intertanko, ha parlato di questa situazione con la BBC e il quadro che emerge è drammatico. Secondo il dirigente sugli equipaggi pesa “un’enorme quantità di ansia, stress e stanchezza”. Inutili le richieste all’Iran. La Repubblica Islamica...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Odissea dei marittimi nello Stretto di Hormuz: i 2.400 bloccati sulle navi. “Ci servono cibo e acqua”

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