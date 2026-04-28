In Italia, sono stati segnalati 605 reati legati all’antisemitismo, secondo quanto comunicato dall’Osservatorio contro le discriminazioni. La senatrice Liliana Segre ha commentato che il fenomeno dell’odio verso le comunità ebraiche si sta espandendo in modo preoccupante. Questi dati si riferiscono a episodi denunciati nel corso dell’ultimo anno e riflettono una crescita rispetto ai periodi precedenti.

Milano, 28 aprile 2026 - "Purtroppo viviamo ancora momenti preoccupanti, di rinascite di antisemitismo che era latente. Pensavamo fosse un fenomeno carsico, sta riemergendo e non è mai scomparso. Siamo preoccupati ". Questo il monito del presidente del Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach, oggi in occasione del convegno 'Le vittime dell'odio'. All’evento hanno preso parte anche la senatrice a vita Liliana Segre (accolta da una standing ovation degli studenti presenti) e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Sappiamo che da parte delle forze dell'ordine tutto quello che è possibile viene fatto. Il presidio di strade sicure davanti al Memoriale dobbiamo mantenerlo, ci dà tranquillità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antisemitismo, Oscad: segnalati 605 reati. Liliana Segre: il mondo dell’odio è sempre più vasto

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