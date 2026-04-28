A Milano, nelle ultime settimane, sono stati segnalati 605 reati d'odio, molti dei quali riconducibili a episodi di antisemitismo. Un rappresentante di un'organizzazione ha dichiarato che si tratta di una ripresa di fenomeni che si pensava fossero superati, sottolineando come questa forma di odio si stia manifestando nuovamente nel territorio. La situazione attuale viene descritta come preoccupante da diversi osservatori.

Milano, 28 aprile 2026 - "Purtroppo viviamo ancora momenti preoccupanti, di rinascite di antisemitismo che era latente. Pensavamo fosse un fenomeno carsico, sta riemergendo e non è mai scomparso. Siamo preoccupati ". Questo il monito del presidente del Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach, oggi in occasione del convegno 'Le vittime dell'odio'. All’evento hanno preso parte anche la senatrice a vita Liliana Segre (accolta da una standing ovation degli studenti presenti) e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Sappiamo che da parte delle forze dell'ordine tutto quello che è possibile viene fatto. Il presidio di strade sicure davanti al Memoriale dobbiamo mantenerlo, ci dà tranquillità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antisemitismo: "È tornato". Oscad: segnalati 605 reati d'odio

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