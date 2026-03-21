Rossano-Siderno | la sfida decisiva per la Serie B

La Pallavolo Rossano e la Rodinò Costruzioni Siderno si sfidano nei playoff di Serie C, in una partita che decide chi accederà alla Serie B femminile. L’incontro avviene in una fase cruciale della competizione e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre. La gara si gioca in un momento di grande attesa da parte di tifosi e addetti ai lavori.

La corsa verso la Serie B femminile si accende con i playoff di Serie C, dove la Pallavolo Rossano affronta la Rodinò Costruzioni Siderno in una sfida decisiva. L’incontro è fissato per domenica 22 marzo alle ore 16.00 presso il Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, sede della squadra ospitante. Non si tratta solo di un match di pallavolo, ma del momento in cui la stagione cessa di essere un racconto e diventa destino immediato. Ogni punto conta come oro colato, ogni set può riscrivere la storia delle due formazioni calabresi che si sfidano senza margine di errore. La formula degli ottavi prevede una doppia sfida con eventuale golden set per accedere ai quarti di finale, mentre le fasi successive vedranno semifinali e finali al meglio delle tre gare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rossano-Siderno: la sfida decisiva per la Serie B Articoli correlati San Giorgio vs Ostiano: la sfida decisiva per la Serie B1La palestra comunale di San Giorgio Piacentino, situata in viale , si prepara ad accogliere uno scontro decisivo per il destino sportivo della... Leggi anche: Conegliano in Turchia: la sfida decisiva per i quarti Tutto quello che riguarda Rossano Siderno la sfida decisiva per... Argomenti discussi: La Pallavolo Rossano conquista la Coppa Calabria di Serie C femminile 2026. Pallavolo, Playoff C Femminile: Rossano all’assalto, sfida a SidernoLa stagione della pallavolo femminile calabrese raggiunge il suo momento più alto con l'inizio dei playoff di Serie C. Dopo una stagione regolare intensa, le migliori otto classificate dei gironi A e ... cn24tv.it Playoff Serie C Femminile: Pallavolo Rossano all’assalto, sfida a SidernoÈ il momento della verità. Il momento in cui la stagione smette di essere racconto e diventa destino. I playoff di Serie C femminile prendono ufficialmente il via e con loro si accende la corsa più af ... strettoweb.com