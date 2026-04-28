Durante la partita tra Milan e Juventus, il centrocampista dei bianconeri ha avuto un battibecco con il compagno di squadra, commentando ironicamente sulla decisione arbitrale. In un secondo momento, il giocatore ha avuto uno scambio più acceso con un avversario, commentando con tono scontento alcune azioni di gioco. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando alcuni momenti di tensione tra i giocatori in campo.

Locatelli e il battibecco in Milan Juve: «Sono tutti arbitri!?». Poi scintille con Rabiot: «Ma guarda questo.». Cosa è successo. I retroscena svelati da “Bordocam” su DAZN hanno acceso i riflettori su un inizio di Milan-Juventus ad altissima tensione, focalizzandosi sul capitano bianconero Manuel Locatelli. Dopo una serie di interventi decisi, la scintilla scocca in seguito a un contrasto con l’ex compagno Rabiot. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Luka Modri? si avvicina subito all’arbitro Sozza esclamando: « Terzo fallo », seguito dalle proteste di Füllkrug. Il direttore di gara decide allora di richiamare ufficialmente lo juventino: « Parlo io.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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