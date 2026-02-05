Alessandro Del Piero commenta le parole di Rabiot sullo scudetto. L’ex Juve dice di non essere d’accordo con il centrocampista del Milan, ma capisce che i rossoneri possono puntare al titolo. Del Piero non si nasconde: vede il Milan come una delle squadre in corsa, anche se resta legato alle sue convinzioni. La lotta continua, ma le sue parole arrivano come un segnale di rispetto e realismo.

Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, presente all'evento di Haier e Lega Calcio Serie A, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni inerenti alla lotta scudetto in campionato, partendo dalle parole rilasciate nelle scorse ore da Adrien Rabiot, centrocampista del Milan. Il francese ha dichiarato che, se il Milan non fosse stato presente, il campionato sarebbe già finito dato che l'Inter si trova a 9 punti dal Napoli e 10 dalla Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole: "No, non sono d'accordo ma capisco il suo punto di vista. Di sicuro fino ad oggi il Milan è la squadra che più può ambire a vincere con l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Del Piero: “Non sono d’accordo con Rabiot, ma capisco che il Milan può ambire al titolo”

