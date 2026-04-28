Loano scontro e terrore | ferite due donne minacciate con un coltello

A Loano, due donne sono state ferite durante un episodio in cui un uomo con la patente sospesa le ha minacciate con un coltello. I Carabinieri hanno arrestato l'uomo, che ha cercato di depistare le indagini dichiarando di aver subito il furto della sua auto a Savona. Le donne sono state soccorse e portate in ospedale per le ferite riportate. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

? Cosa sapere Uomo con patente sospesa ferisce due donne e le minaccia con coltello a Loano.. L'indagato ha tentato di depistare i Carabinieri denunciando il furto dell'auto a Savona.. Un uomo extracomunitario con la patente sospesa ha causato un violento impatto in via San Damiano a Loano, minacciando con un coltello due giovani donne ferite per evitare i soccorsi. Il brutto episodio si è consumato su quella stretta strada che collega Loano e Finale Ligure, una via poco frequentata dove il silenzio è stato interrotto dallo scontro tra l’auto dell’indagato e il veicolo delle vittime. A bordo del mezzo che ha provocato il sinistro viaggiavano tre cittadini stranieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Loano, scontro e terrore: ferite due donne minacciate con un coltello Notizie correlate Scontro tra due auto a San Secondo: ferite due donne di 23 e 50 anniL'incidente è avvenuto all'ora di pranzo del 7 aprile lungo la strada provinciale 10 per Cremona, in località Portone del Pizzo Verso l'ora di pranzo... Leggi anche: Scontro frontale tra auto con 2 donne ferite, 32enne ricoverata a Salerno: è in codice rosso