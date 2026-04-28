Oggi lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha aperto in calo a 78,7 punti base, rispetto ai 79,6 punti di ieri. Il rendimento del Btp decennale si mantiene stabile al 3,83 per cento. Questi dati indicano una lieve diminuzione della differenza tra i due titoli di riferimento europei.

base dai 79,6 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,83%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 78,7 punti

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