Calabria | Sanità oltre 4 milioni per 39 nuovi medici specializzandi in due atenei regionali

La Calabria ha assegnato oltre 4 milioni di euro per finanziare 39 nuovi posti di medici specializzandi nelle università di Cosenza e Catanzaro, un passo concreto deciso dalla Giunta regionale per rafforzare la sanità sul territorio.

Calabria, un Piano per la Sanità: Più Medici Specializzandi e Investimenti nel Territorio. La Giunta regionale della Calabria ha varato un piano di investimenti per la sanità che prevede l’aumento di 39 posizioni per medici specializzandi presso l’Università della Calabria (Unical) di Cosenza e l’Università Magna Grecia di Catanzaro, finanziato con oltre 4 milioni di euro. L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Roberto Occhiuto e dall’assessore al Welfare Pasqualina Straface, mira a contrastare la cronica carenza di personale medico in regione e a rafforzare la formazione specialistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Regione Calabria ha messo a disposizione oltre otto milioni di euro per il triennio 2025-2027.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Calabria, sanità sempre più inaccessibile: oltre 180mila cittadini hanno rinunciato alle cure; Polistena, ospedale in affanno, oltre 1000 firme contro l’Asp; Calabria, la salute diventa un lusso: 600 mila rinunce e 95 mila prestiti per curarsi; Sanità Calabria, Pd: Curarsi a debito è vergogna nazionale, fallimento della destra · LaC News24.

Calabria, sanità sempre più inaccessibile: oltre 180mila cittadini hanno rinunciato alle cureNel 2025 il 79% dei pazienti avrebbe fatto ricorso almeno una volta a prestazioni a pagamento ... catanzaroinforma.it

Sanità in Calabria, il «paradosso» delle ambulanze inutilizzate per fermo amministrativoNon bastano la carenza di medici, le liste d’attesa infinite e i pronto soccorso al collasso. In Calabria, la sanità riesce a inciampare anche sulla gestione del parco auto. La denuncia, durissima, ar ... zoom24.it

Calabria “Quello che sta accadendo nella sanità calabrese, con continui richiami e assurde sanzioni nei confronti dei medici di medicina generale 'rei' di aver prescritto farmaci necessari ai propri assistiti superando i tetti di spesa, è inaccettabile. Siamo di front - facebook.com facebook

AMCI Calabria a Pianopoli: focus su etica, fede e sanità regionale. Federico Bonacci confermato alla guida dell'associazione. Segui il link per approfondire: x.com