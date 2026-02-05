In alcuni ospedali, le maniche lunghe dei medici possono rappresentare un rischio. Uno studio su 280 capi rivela che l’81% di essi è contaminato da batteri. Questo dettaglio può mettere a rischio la salute dei pazienti e spinge a una riflessione sulle pratiche igieniche in corsia.

**In un ospedale di Pittsburgh, un’analisi condotta su 280 maniche di indumenti sanitari rivela che l’81% è contaminata da batteri, con conseguenze potenzialmente pericolose per i pazienti. Lo studio, condotto dall’Upmc Presbyterian, mette in evidenza un problema ancora poco considerato: l’abbigliamento degli operatori sanitari può rappresentare un mezzo di diffusione delle infezioni nosocomiali.** Quello che è cominciato come un semplice controllo sulle pratiche di igiene si è trasformato in un allarme per il mondo sanitario. Il 5 febbraio 2026, nel reparto di un ospedale della città di Pittsburgh, un gruppo di ricercatori guidati da Maria F. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studio: maniche lunghe negli ospedali possono aumentare rischio infezioni, consiglio per i medici

Recenti studi evidenziano i rischi legati alle maniche lunghe negli ospedali.

