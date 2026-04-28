Lo scooter il casco la fuga | chi ha sparato in piazza il 25 Aprile a Roma

Nella serata del 25 aprile a Roma, un episodio ha coinvolto uno scooter, un casco e una fuga, con un colpo di arma da fuoco in piazza. Alle 21, Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook, in cui ha elencato alcuni dettagli relativi all’accaduto. Le autorità stanno investigando sull’accaduto e hanno recuperato alcuni elementi sul luogo dell’incidente. Non sono stati ancora resi noti ulteriori particolari sulla dinamica o sui soggetti coinvolti.

Alle 9 di sera del 25 Aprile Giorgia Meloni sulla sua pagina facebook ha elencato una serie di episodi accaduti durante le manifestazioni per la Liberazione: le aggressioni e gli insulti a chi portava una bandiera ucraina, alla brigata ebraica, a sindaci «democraticamente eletti», chiosando: «Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia, direi che abbiamo un problema». E curiosamente dimenticando l’episodio più violento: gli spari con una pistola ad aria compressa a parco Schuster contro una coppia che aveva i fazzoletti dell’ Anpi. Ma dell’episodio non sembra essersi dimenticato chi tutela la legalità. Chi ha sparato il 25 Aprile.🔗 Leggi su Open.online

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