Roma spari al corteo del 25 aprile | coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster In fuga due persone su uno scooter

Questa mattina, nei pressi del Parco Schuster, si è verificato un episodio di violenza al termine di una manifestazione per il 25 aprile. Due persone sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa e sono state assistite sul posto. Nel tentativo di fuga, due uomini su uno scooter si sono allontanati rapidamente. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare i responsabili.

Momenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state colpite con una pistola ad aria compressa rimanendo lievemente ferite. A sparare, secondo la loro ricostruzione, due uomini, con i volti travisati, e a bordo di uno scooter. Hanno esploso i colpi e sono fuggiti. Sul caso sono in corso le indagini della Digos e degli agenti del Commissariato Colombo che, oltre ad aver ascoltato i due feriti, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La ricostruzione A diffondere la notizia dell'accaduto sono stati gli stessi organizzatori del corteo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, spari al corteo del 25 aprile: coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster. In fuga due persone su uno scooter Notizie correlate Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco SchusterMomenti di panico a Roma questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state... 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Corteo degli anarchici a Roma, in 200 per Cospito: ferito un poliziotto; Meloni con Zelensky, partnership sui droni: Iran, faremo il nostro; Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro; Napoli Capitale dello Sport 2026, campionato del XIV distretto Classe Star dal 17 al 19 aprile nel Golfo. Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster«Siamo stati feriti da spari di una pistola ad aria compressa provenienti da un motorino». Così una coppia, durante il corte del 25 aprile, si è presentata alle ... ilmattino.it 25 aprile ad alta tensione, spari al corteo di Roma: due iscritti all’Anpi feriti da colpi di pistola ad aria compressaA colpirli un uomo su uno scooterone chiaro con casco integrale ed un giubbotto di colore militare ... affaritaliani.it STARTING XI FORZA ROMA! #ASRoma #BolognaRoma - facebook.com facebook #25Abr Buon 25 aprile cara Roma! Foto Roma x.com