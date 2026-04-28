Lo sciopero dei medici del Giglio di Cefalù adesione al 90% | Disagio diffuso la protesta andrà avanti

Nella struttura ospedaliera di Cefalù, il recente sciopero dei medici ha visto una partecipazione che si aggira attorno al 90 per cento. L'agitazione è stata organizzata dalle sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, e riguarda un disagio diffuso tra i professionisti sanitari. La protesta, iniziata questa mattina, continuerà nei prossimi giorni.

Alta la partecipazione allo sciopero dei medici dell'ospedale Giglio di Cefalù indetto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Alla protesta ha aderito il 90% del personale medico, al netto dei contingenti minimi garantiti per i servizi essenziali. “Un dato - spiegano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sciopero di 24 ore al Giglio di Cefalù: sit in all'ospedale, medici in protesta per gli stipendiMartedì prossimo (il 28 aprile) sciopera per l’intera giornata la dirigenza medica dell’istituto Giglio di Cefalù. Giglio di Cefalù: medici in sciopero per il divario salarialeLa dirigenza medica dell’Istituto Giglio di Cefalù ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il prossimo martedì 28 aprile, con un presidio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sciopero di 24 ore al Giglio di Cefalù: sit in all'ospedale, medici in protesta per gli stipendi; Sciopero dei medici all’ospedale Giglio di Cefalù; Sciopero alla Fondazione Giglio di Cefalù: saranno garantite solo le urgenze; Cefalù, scioperano i medici dell'ospedale Giglio: Stipendi fermi al 2021. Sciopero dei medici al Giglio di Cefalù, oggi garantite solo le urgenzeÈ in corso oggi, martedì 28 aprile 2026, lo sciopero della dirigenza medica della Fondazione Giglio di Cefalù. La mobilitazione riguarda l’intera giornata e comporta una rimodulazione delle attività s ... blogsicilia.it Cefalù, venerdì sciopero dei medici dell'ospedale GiglioVenerdì 24 aprile sciopera per l'intera giornata la dirigenza medica dell’Istituto «G Giglio « di Cefalù. Un sit-in si terrà a partire dalle ore 9.30 alle 13, nel piazzale all’ingresso dell’ospedale. msn.com Ospedale Giglio, domani scioperano i medici. Un sit-in si terrà davanti alla struttura sanitari Domani, martedi 28 aprile, sciopera per l’intera giornata la dirigenza medica dell’Istituto “G Giglio “ di Cefalù. Un sit-in si terrà a partire dalle ore 9.30 alle 13, nel piazzal - facebook.com facebook