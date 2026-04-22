Sciopero di 24 ore al Giglio di Cefalù | sit in all' ospedale medici in protesta per gli stipendi

Il 28 aprile la dirigenza medica dell'ospedale Giglio di Cefalù ha annunciato uno sciopero di 24 ore, con un sit-in previsto all’interno della struttura. La protesta riguarda le condizioni salariali dei medici, che hanno deciso di manifestare contro gli stipendi percepiti. La giornata di astensione coinvolgerà tutto il personale medico della struttura, che ha comunicato la propria decisione attraverso un comunicato ufficiale.

Martedì prossimo (il 28 aprile) sciopera per l’intera giornata la dirigenza medica dell’istituto Giglio di Cefalù. Un sit in si terrà a partire dalle ore 9.30 alle 13, nel piazzale all’ingresso dell’ospedale. Medici di reparti, sale operatorie e di tutte le strutture ospedaliere hanno deciso.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sciopero dei farmacisti il 13 aprile, stop di 24 ore: la protesta di oltre 76mila lavoratori del privatoLunedì 13 aprile oltre 76mila lavoratrici e lavoratori delle farmacie private sosteranno una nuova giornata di sciopero. Adam morto a due anni in ospedale, sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo: la rabbia dei genitoriSit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla morte del piccolo Adam. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città; Comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero della stampa del 16 aprile 2026; SASA, 24 ore di sciopero: autobus a rischio stop il 21 aprile; Bus a rischio a Novara: proclamato un nuovo sciopero di 24 ore a maggio. Sciopero trasporti venerdì 24 aprile 2026: stop di ATM | Si fermano anche a Como e Monza: gli orariSciopero dei trasporti in programma nella giornata di venerdì 24 aprile 2026: si fermano i mezzi di ATM, ecco tutti i dettagli da sapere Come vi raccontavamo già pochi giorni fa, nella giornata di ... ilsussidiario.net Sciopero trasporti del 24 aprile, a rischio metro e bus: orari e fasce di garanziaVenerdì 24 aprile è stato proclamato un altro sciopero dei mezzi pubblici di trasporto. Le città principalmente interessate saranno Milano, Monza e Como. A incrociare le braccia per 8 ore sarà il ... quifinanza.it Sciopero dei macchinisti, senza metro i londinesi vanno a piedi o in bici. Disagi per gli utenti della metropolitana di Londra, costretti a cercare alternative. #ANSA - facebook.com facebook