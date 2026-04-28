Lo schianto e la macchina che si ribalta | paura per il padre di Max Verstappen

Durante la quarta tappa del rally del Belgio, un incidente ha coinvolto un pilota noto, che si trovava al volante di una Skoda Fabia RS Rally2. L’incidente ha causato una macchina che si è ribaltata, generando grande apprensione. Il pilota, padre di un noto pilota di Formula 1, è stato coinvolto nello scontro e si trova ora sotto osservazione. Nessuna informazione aggiuntiva sulle condizioni.

Paura per Jos Verstappen, rimasto coinvolto in uno spettacolare e violento incidente durante il “Rally de Wallonie”, quarta tappa del campionato di rally del Belgio, mentre si trovava al volante della sua Skoda Fabia RS Rally2. Il padre di Max, ex compagno di Michael Schumacher alla Benetton-Ford in Formula 1 nel 1994, era impegnato in quel momento nella tredicesima prova speciale (PS13 Loyers) e occupava il terzo posto della classifica generale dopo la prima giornata di gara, pur avendo accumulato 40 secondi di penalità. Al suo fianco, in qualità di navigatore, non c’era come al solito il copilota Renaud Jamoul, fermo per via di una frattura alla caviglia, bensì il belga Jasper Vermeulen.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo schianto e la macchina che si ribalta: paura per il padre di Max Verstappen F1, clamoroso nel Q1 del GP d'Australia: Max Verstappen finisce a muro ed è eliminato Notizie correlate Max Verstappen furibondo: “Non posso spingere, la macchina è inguidabile”Un furibondo Max Verstappen si è dovuto accontentare solo dell’ottava piazza in occasione delle qualifiche valide per il GP della Cina, secondo... Paura per Tiger Woods: incidente stradale in Florida, la macchina si ribaltaTiger Woods è stato coinvolto in un incidente a Jupiter Island, in Florida, nel pomeriggio di venerdì. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jos Verstappen contro un albero nel Rally della Vallonia: pilota illeso; Juha Miettinen morto durante le qualifiche della 24 Ore del Nurburgring. Verstappen iscritto alla stessa gara: Choccato; Tragedia al Nürburgring: Juha Miettinen è morto durante la prima gara di qualificazione della 24 Ore; Jos Verstappen, brivido in Belgio: violento impatto e ribaltamento nel Rally di Vallonia. Paura per Verstappen, schianto nel rally: salvo per miracoloMomenti di grande apprensione al Rallye de Wallonie, quarta tappa del Campionato belga di rally, dove domenica scorsa è stato protagonista di un violento incidente Jos Verstappen, ex pilota di Formula ... virgilio.it Patrese: 'La F1 non può perdere Verstappen, è cruciale per lo spettacolo'Max Verstappen affronta un inizio di stagione difficile in Formula 1. Problemi tecnici alla Red Bull e un crescente malcontento verso le nuove regole hanno spinto il pilota olandese a esprimere ... it.blastingnews.com IL CAPO DELLA DTM RINGRAZIA MAX VERSTAPPEN: “GRAZIE A LUI IN MOLTI HANNO APERTO GLI OCCHI SULLE CORSE GT” Il boss della DTM Thomas Voss ha ringraziato pubblicamente Max Verstappen per l'aumento significativo della popolarità dell - facebook.com facebook Max Verstappen attacca ancora la F1: “C’è qualcosa di sbagliato alla base” - x.com