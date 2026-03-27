Paura per Tiger Woods | incidente stradale in Florida la macchina si ribalta

Un incidente si è verificato a Jupiter Island, in Florida, coinvolgendo l'auto di un noto golfista. L'incidente ha causato il ribaltamento del veicolo, ma al momento non sono stati divulgati dettagli sulle condizioni dell'automobilista. La polizia locale sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun'altra vettura è rimasta coinvolta nell'evento.

Tiger Woods è stato coinvolto in un incidente a Jupiter Island, in Florida, nel pomeriggio di venerdì. Lo riferisce l’ufficio dello sceriffo della contea di Martin. I dettagli dell'incidente e le condizioni di Woods non sono state ancora rese note. Il golfista era già rimasto gravemente ferito ad una gamba in un altro incidente nel 2021, in California. La polizia sta facendo gli accertamenti e parlerà con i giornalisti alle 23 ora italiana. Secondo Espn l’incidente è avvenuto poco dopo le 14, nella località dove Woods vive. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura per Tiger Woods: incidente stradale in Florida, la macchina si ribalta Articoli correlati Leggi anche: Tiger Woods sta ancora lavorando per il ritorno del PGA Tour e si esibirà al fianco di Brooks Koepka Incidente stradale, auto guidata da un ultraottantenne si ribalta lungo la ValnerinaIncidente stradale autonomo a Terni, lungo la strada statale 209 Valnerina, davanti area commerciale cascata delle Marmore. Tutti gli aggiornamenti su Tiger Woods Argomenti discussi: Il veicolo più bizzarro di Cristiano Ronaldo sembra un'auto ma in realtà non lo è. Paura per Tiger Woods: incidente stradale in Florida, la macchina si ribaltaL'auto del golfista si è ribaltata a Jupiter Island, in Florida. Non sono ancora note le sue condizioni ... msn.com Malore per Tiger Woods al Genesis Invitational: il campione di golf costretto a ritirarsi dal torneoPaura per Tiger Woods durante un torneo ufficiale del Pga Tour. Il campione americano di golf a causa della febbre si è dovuto ritirare dal Genesis Invitational, organizzato al Riviera di Los Angeles. fanpage.it