lo sbilico vince il premio narrativa

Lo Sbilico si aggiudica il premio nella categoria Narrativa. Il libro affronta un tema complesso, ovvero la malattia psichiatrica di cui l’autore è affetto, descrivendo una vita segnata da diagnosi, cure e l’assunzione di sette pastiglie quotidianamente. La narrazione si concentra sull’esperienza personale e sulle sfide legate alla condizione, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di chi convive con questa problematica.

Un libro coraggioso, che racconta un tema difficile: la malattia psichiatrica di cui soffre l’autore, una vita scandita da diagnosi e prescrizioni e dall’assunzione di sette pastiglie al giorno. “ Lo sbilico “, di Alcide Pierantozzi (Einaudi 2025), è il vincitore della 42a edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo. La cerimonia di premiazione si è tenuta allo Spazio Incontri A2A, all’interno della Fiera dei Librai. "Lo sbilico - ha spiegato Pierantozzi durante la premiazione - è il racconto di questa esperienza quotidiana di malattia. Mancava il racconto di un certo tipo di medicalizzazione della vita psichica. Le medicine mi hanno tolto i freni inibitori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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