Lo sbilico di Alcide Pierantozzi vince il Premio Bergamo 2026

Il romanzo intitolato «Lo sbilico» di Alcide Pierantozzi ha vinto il Premio Bergamo 2026 nella categoria narrativa. Il libro racconta la vita di un individuo che si identifica come un «malato psichiatrico» e descrive le sue esperienze tra diagnosi e l’assunzione di sette pasticche al giorno. L’autore ha dichiarato di aver scritto il testo per condividere il suo vissuto con gli altri.

NARRATIVA. Il libro su una vita da «malato psichiatrico» tra diagnosi e 7 pasticche al giorno si aggiudica il concorso: «L’ho scritto per gli altri». Secondi a pari merito «Inverness» di Pareschi e «Cartagloria» di Matteucci. Una vita scandita da un alternarsi di diagnosi e prescrizioni. Ritmata dall’assunzione di sette pasticche al giorno. Una vita da «neurodivergente, o malato psichiatrico», in cui il senso della realtà non è mai una conquista stabile, ma è sempre in bilico. «Lo sbilico», di Alcide Pierantozzi (Einaudi, 2025), ha vinto, con distacco molto sensibile, la 42esima edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo: 45 i suoi voti, davanti a «Inverness» (Polidoro, 2024) di Monica Pareschi e «Cartagloria» (Adelphi, 2025) di Rosa Matteucci (25 voti ex aequo).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Lo sbilico» di Alcide Pierantozzi vince il Premio Bergamo 2026 Notizie correlate “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi vince il Premio nazionale di narrativa Bergamo“Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi pubblicato dalla casa editrice Einaudi, (2025) ha vinto la 42° edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo. Valle d’Aosta: Pierantozzi vince il premio con un viaggio nel limiteLa seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta ha consegnato oggi il riconoscimento principale ad Alcide Pierantozzi, autore dell’opera... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alcide Pierantozzi vince il Premio Wondy di letteratura resiliente 2026; Lo sbilico di Alcide Pierantozzi vince il Premio Bergamo 2026; #PremioBg26 – Due parole con Alcide Pierantozzi; Premio Wondy, vince Alcide Pierantozzi con il romanzo 'Lo sbilico'. Il Premio Bergamo ad Alcide Pierantozzi con «Lo sbilico». Lo scrittore: «Ho scritto senza freni inibitori»Alla 42esima edizione del Premio nazionale di narrativa, la dedica dell'autore alla zia venuta a mancare. Rosa Matteucci e Monica Guareschi seconde a parimerito ... bergamo.corriere.it «Lo sbilico» di Alcide Pierantozzi vince il Premio Bergamo 2026Il libro su una vita da «malato psichiatrico» tra diagnosi e 7 pasticche al giorno si aggiudica il concorso: «L’ho scritto per gli altri». Secondi a pari merito «Inverness» di Pareschi e «Cartagloria» ... ecodibergamo.it "Lo sbilico" Alcide Pierantozzi Ed. Einaudi 2025 Pag. 229 Categoria: incontri con l'autore Qualche mese fa ho avuto la fortuna di partecipare ad una presentazione di questo libro. È stata un'esperienza molto forte. Ascoltare quelle parole dallo stesso scrittore la - facebook.com facebook