Lo sbilico di Alcide Pierantozzi vince il Premio nazionale di narrativa Bergamo

Il romanzo “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi, pubblicato dalla casa editrice Einaudi nel 2025, ha vinto la 42ª edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo. La cerimonia di premiazione si è svolta di recente, riconoscendo il libro come uno dei migliori lavori di narrativa in gara. La vittoria arriva a pochi mesi dalla pubblicazione e ha attirato l’attenzione nel panorama letterario italiano.

“Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi pubblicato dalla casa editrice Einaudi, (2025) ha vinto la 42° edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo. “Lo sbilico racconta cosa significa vivere con una malattia psichiatrica, nell’infanzia, quando la diagnosi non esiste ancora ma gli effetti cominciano già a condizionare l’esistenza, e poi nella vita adulta, quando le terapie intervengono a placarne i sintomi, a renderla vivibile, costruendo anche una preziosa consapevolezza. Per raccontare la sua storia Pierantozzi usa una lingua ricca, densa, ricercatissima, che sembra inventata ma è invece la cosa più vera del suo libro: lo strumento che fa...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Valle d’Aosta: Pierantozzi vince il premio con un viaggio nel limiteLa seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta ha consegnato oggi il riconoscimento principale ad Alcide Pierantozzi, autore dell’opera... Poesia, narrativa e saggistica: parte la nuova edizione del Premio letterario nazionaleMESAGNE - Un'eredità culturale che dura da 23 anni: da oltre due decenni il Premio letterario nazionale "Città di Mesagne" rappresenta un ponte tra... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alcide Pierantozzi vince il Premio Wondy di letteratura resiliente 2026; Lo sbilico di Alcide Pierantozzi vince il Premio Bergamo 2026; #PremioBg26 – Due parole con Alcide Pierantozzi; Premio Wondy, vince Alcide Pierantozzi con il romanzo 'Lo sbilico'. Il Premio Bergamo ad Alcide Pierantozzi con «Lo sbilico». Lo scrittore: «Ho scritto senza freni inibitori»Alla 42esima edizione del Premio nazionale di narrativa, la dedica dell'autore alla zia venuta a mancare. Rosa Matteucci e Monica Guareschi seconde a parimerito ... bergamo.corriere.it Lo sbilico di Alcide Pierantozzi vince il Premio nazionale di narrativa BergamoNelle preferenze della Giuria Popolare Lo sbilico (Einaudi, 2025) di Alcide Pierantozzi ha ottenuto un totale di 45 voti ... bergamonews.it Sono arrivate le copie per il nostro bookclub del mese! In questo nuovo romanzo, Alcide Pierantozzi ci trascina dentro la sua cartella clinica, raccontando senza filtri il punto di rottura della mente: lo sbilico, appunto. Cosa aspettarsi da questa lettura: Un viaggi - facebook.com facebook