L’opposizione si trova ad affrontare una crisi di credibilità, più che un problema legato alle figure di riferimento. La mancanza di coerenza nei messaggi e nei programmi presentati si riscontra spesso, con cambiamenti frequenti che sembrano rispondere a esigenze momentanee. Questa situazione si verifica anche nei leader del passato, che spesso si sono trovati a modificare le proprie posizioni nel tempo.

Se manca coerenza, se i programmi cambiano a seconda delle convenienze, se i leader del passato vengono riproposti senza un serio bilancio dei loro risultati di governo, il dissenso resta solo rumore, non progetto Da mesi il dibattito politico ruota attorno a una convinzione tanto diffusa qua.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - ll vero problema dell’opposizione non è Meloni, è la propria credibilità! Manca coerenza e i programmi cambiano sempre

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