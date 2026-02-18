Senza una casa perché manca l' assistente sociale La denuncia dell' opposizione
L’opposizione denuncia che a Bibbiena manca un assistente sociale, causando difficoltà nel trovare sistemazioni per chi è senza casa. La carenza di personale rallenta gli interventi e lascia molte persone senza supporto. La situazione si aggrava soprattutto nei momenti di crisi, quando è urgente intervenire. Questa mancanza mette in evidenza come le risorse siano inadeguate per rispondere alle esigenze della comunità. La questione riguarda direttamente chi si trova senza un tetto e necessita di aiuto immediato.
A Bibbiena, dal 1° febbraio, non c'è più nessun assistente sociale in servizio. A darne notizia sono i consiglieri di minoranza della Lista di Comunità: ecco cosa è successo “Bibbiena non ha un assistente sociale e dunque trovare soluzioni per chi adesso è senza una casa è problematico”. La denuncia arriva direttamente dal gruppo di minoranza in consiglio comunale, Lista di Comunità che, all'indomani dell'esplosione verificatasi in viale Michelangelo, interviene per portare all'attenzione dei cittadini alcune criticità a oggi rimaste senza una soluzione. "Dopo l'accaduto - spiegano - la famiglia dell'abitazione davanti alla quale si è verificato il fatto è stata dichiarata inagibile e dunque, l'intero appartamento non può essere occupato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scossone sul caso della famiglia nel bosco: arriva la denuncia per l'assistente sociale: “Non imparziale”Alla vigilia di una perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la situazione si fa più tesa.
Separazione Forzata in Casa Famiglia: Bambini Chiusi a Chiave di Notte, la Madre Non Può Entrare – Il Caso dell’Assistente Sociale Veruska D’AngeloVeruska D’Angelo, assistente sociale, ha scoperto che tre bambini sono stati rinchiusi a chiave nella casa famiglia, impedendo alla madre di entrare e vederli.
ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation
Argomenti discussi: La casa prima di tutto - Alessandro Lubello; Palestinesi storpi, tutti ridotti male, senza casa: la consigliera di Fdi a Calenzano Monica Castro scatena la bufera politica. Perché non ci gemelliamo con l'Austria che è ricca?; E’ meglio entrare in casa con le scarpe o senza? Bassetti: Ecco quando non andrebbero mai portate; Welfare: in piazza San Matteo apre Quasi Casa, spazio contro solitudini e fragilità.
Bari, non le affittano casa perché straniera e con fratello disabile a carico: Finiremo per stradaSenza una casa perché straniera e con un fratello disabile a carico. Non esistono altre ragioni in grado di spiegare la storia di Fatou, 36enne originaria del Senegal e residente a Bari. Altro non c'è ... bari.repubblica.it
Senza casa ma con un lavoro, Eva lancia un appello disperato: Un tetto per vivere con dignitàMonsummano Terme, 15 gennaio 2026 – Si è tirata su da sola, ha messo in piedi una piccola attività di pulizie, ma ora si trova senza casa e al momento le vengono negati anche i buoni alimentari. È la ... lanazione.it
Tazio, 7 anni, gatto di casa buonissimo a cui manca un occhietto, di carattere docile e mite, cerca una nuova famiglia, ha vissuto con un altra gatta, perciò potrebbe andare d'accordo con un altro micio ,se ne avete già uno Sterilizzato e testato FIV e FELV facebook