Senza una casa perché manca l' assistente sociale La denuncia dell' opposizione

L’opposizione denuncia che a Bibbiena manca un assistente sociale, causando difficoltà nel trovare sistemazioni per chi è senza casa. La carenza di personale rallenta gli interventi e lascia molte persone senza supporto. La situazione si aggrava soprattutto nei momenti di crisi, quando è urgente intervenire. Questa mancanza mette in evidenza come le risorse siano inadeguate per rispondere alle esigenze della comunità. La questione riguarda direttamente chi si trova senza un tetto e necessita di aiuto immediato.

A Bibbiena, dal 1° febbraio, non c'è più nessun assistente sociale in servizio. A darne notizia sono i consiglieri di minoranza della Lista di Comunità: ecco cosa è successo “Bibbiena non ha un assistente sociale e dunque trovare soluzioni per chi adesso è senza una casa è problematico”. La denuncia arriva direttamente dal gruppo di minoranza in consiglio comunale, Lista di Comunità che, all'indomani dell'esplosione verificatasi in viale Michelangelo, interviene per portare all'attenzione dei cittadini alcune criticità a oggi rimaste senza una soluzione. "Dopo l'accaduto - spiegano - la famiglia dell'abitazione davanti alla quale si è verificato il fatto è stata dichiarata inagibile e dunque, l'intero appartamento non può essere occupato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scossone sul caso della famiglia nel bosco: arriva la denuncia per l'assistente sociale: “Non imparziale”Alla vigilia di una perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la situazione si fa più tesa.

Separazione Forzata in Casa Famiglia: Bambini Chiusi a Chiave di Notte, la Madre Non Può Entrare – Il Caso dell’Assistente Sociale Veruska D’AngeloVeruska D’Angelo, assistente sociale, ha scoperto che tre bambini sono stati rinchiusi a chiave nella casa famiglia, impedendo alla madre di entrare e vederli.

ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.