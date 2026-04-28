Lizzo is still that Bitch e lo ribadisce nel nuovo album in uscita il 5 giugno

Lunedì 27 aprile, in occasione del suo trentottesimo compleanno, l'artista ha annunciato che il suo nuovo album si intitolerà Bitch e sarà disponibile dal 5 giugno. La cantante ha condiviso questa informazione sui social media, suscitando l’attenzione dei fan. Il titolo del disco riflette uno dei suoi messaggi più forti e riconoscibili. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali dell’artista.

Lunedì 27 aprile, giorno del suo trentottesimo compleanno, Lizzo ha rivelato che il suo prossimo album si intitolerà Bitch e uscirà il 5 giugno. “BUON COMPLEANNO A ME!”, ha scritto su Instagram, svelando la copertina del progetto. “Volete farmi un regalo? Preordinate il mio album, baby!!!!”. La cover mostra la sua mano destra, intenta a fare il gesto dell’ombrello, ma con una versione in miniatura della cantante di Detroit al posto del dito medio. Prima della pubblicazione del disco completo, i fan potranno averne un assaggio attraverso la title track del prossimo LP, disponibile già da venerdì 1° maggio. Bitch segna il ritorno in studio di registrazione di Lizzo dopo Special, del 2022, e la sua prima raccolta di canzoni My Face Hurts From Smiling, del 2025.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lizzo is still that “Bitch”, e lo ribadisce nel nuovo album, in uscita il 5 giugno Notizie correlate Zayn Malik ricoverato in ospedale nel giorno dell’uscita del nuovo album: cancellati gli incontri coi fanZayn Malik è stato ricoverato in ospedale nel giorno dellèuscita del suo nuovo album. Sayf annuncia ‘Santissimo’, il nuovo album in uscita l’8 maggioDopo il successo sul palco dell’Ariston, l’artista ha finalmente svelato la data dell’uscita del suo primo album. Aggiornamenti e dibattiti Lizzo is still that Bitch, e lo ribadisce nel nuovo album, in uscita il 5 giugnoLunedì 27 aprile, giorno del suo trentottesimo compleanno, Lizzo ha rivelato che il suo ... msn.com Inside Lizzo's Body Transformation JourneyLizzo has a new lease on self-love as she shows off the fruits of her work to get healthier from head to toe, her goal weight far surpassed in the process. ca.news.yahoo.com