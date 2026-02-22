Caprilli l' ippodromo riparte col ' modello Livorno' Il sindaco Salvetti | Pista e illuminazione i primi passi da fare

L'ippodromo Caprilli riparte grazie a un nuovo progetto, dopo che il Comune ha approvato un piano di riqualificazione con Alfea. La conferma della stagione ippica 2026 deriva dall'ok del ministero, che ha valutato i lavori di sistemazione della pista e dell’illuminazione. Il sindaco Salvetti ha annunciato che i primi interventi riguardano proprio questi aspetti fondamentali. La ripresa delle attività si avvicina, con i lavori che inizieranno a breve.

Avanti con la gestione diretta del Comune e il supporto specialistico di Alfea dopo l'ok del ministero. Nuovo sopralluogo in programma il 2 marzo, primo appuntamento ufficiale il 5 giugno La stagione ippica 2026 dell'ippodromo Caprilli di Livorno è confermata. La notizia è arrivata nella serata di venerdì 20 febbraio, con il ministero che dato l'ok al piano predisposto dal Comune in accordo con Alfea. Le 17 corse al galoppo dell'anno, con il via previsto per il 5 giugno, sono dunque confermate. E a sottolineare la portata del risultato raggiunto, dopo le turbolente vicende della Sistema Cavallo, è stato il sindaco Luca Salvetti che ha evidenziato come "il modello Livorno", dunque la gestione diretta del Comune con il supporto specialistico di Alfea, sia stato determinante per dare una svolta ad una situazione che rischiava di 'immobilizzare' il Caprilli.