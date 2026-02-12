«Noto una forte strumentalizzazione e attacchi scomposti. In un’altra Rai non sarebbe mai accaduto ». A dirlo in un’intervista a la Repubblica è il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Sul perché ci siano questi attacchi nei confronti «le motivazioni sono diverse - afferma - c'è chi pensa di attaccarsi una medaglia al petto e di guadagnarsi crediti. Poi c'è un motivo più basico: Report fa ascolti. Se parli di me fai ascolti». « Non ho accusato Giletti di far parte di una lobby gay. Se ci tiene tanto a riconoscersi in quella definizione è un problema suo - aggiunge - Io ho detto una cosa più grave, che loro hanno fatto finta di non capire: il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, e Giletti sono amici e al servizio di Marco Mancini, l’ex dirigente dell’Aise, quello che Report scoprì all’autogrill con Matteo Renzi ». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il caso delle chat sulla "lobby gay", Ranucci: "Giletti mi attacca perché Report fa ascolti, mai stata così la tv pubblica"

Approfondimenti su Giletti Ranucci

Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo giorni di polemiche interne alla Rai.

Massimo Giletti ha criticato duramente Sigfrido Ranucci dopo aver scoperto la chat con Boccia sulla “lobby gay”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giletti Ranucci

Argomenti discussi: Incastrato dalle chat aziendali: manager licenziato; Dopo le chat e l'omofobia, l'ultimo delirio di Ranucci: Sono tutti amici delle spie. Boccia: Chat personali. E la sinistra resta in silenzio; Chat sessista alla Canottieri Ticino: in tre a processo; Ranucci, lo scontro con Giletti e il caso lobby gay: i cinque nomi nell'inchiesta su Maria Rosaria Boccia.

Giletti contro Ranucci: la verità sulle chat mostrate in tvConfronto durissimo tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci: il caso delle chat e i dialoghi mostrati in diretta tv. newsmondo.it

Giletti mostra le chat e attacca Ranucci: Così il giornalismo perde credibilitàL’ultima puntata di Lo Stato delle Cose si è aperta con un intervento lungo e senza sconti di Massimo Giletti, che ha deciso di affrontare pubblicamente il caso delle chat attribuite a Sigfrido Ranucc ... quilink.it

A sinistra sono coerenti solo con gli amici Caso Ranucci-Boccia: il doppiopesismo di una sinistra che non paga mai x.com

Ranucci ha risposto a Giletti sul caso delle chat e della "lobby gay", accusando lui e Tommaso Cerno di essere al servizio di Marco Mancini - facebook.com facebook