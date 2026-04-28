La collezione Primavera-Estate 2026 di Liviana Conti si concentra sull’uso del rosso come elemento distintivo. La linea propone abiti scultorei arricchiti con rouches materiche e dettagli floreali. La designer utilizza il colore per esprimere un’identità femminile che si presenta come consapevole e libera, attraverso forme e decorazioni che caratterizzano i vari capi. La collezione si distingue per la sua attenzione ai dettagli e alle texture.

La Primavera-Estate 2026 di Liviana Conti celebra il rosso come segno distintivo: abiti scultorei, rouches materiche e simboli floreali per una femminilità consapevole e libera. Nella collezione Primavera-Estate 2026 di Liviana Conti c’è un colore che non accompagna, ma guida. È il rosso: profondo, materico, quasi terrestre. Non un accento, ma un linguaggio. Non un artificio cromatico, ma un modo di stare nel mondo. Un rosso che non cerca di imporsi, perché gli basta esistere per farsi notare. La sua presenza emerge con forza nell’abito a palloncino senza maniche, costruito con linee essenziali che lasciano spazio alla forma. La gonna si apre verso il basso con una rotondità scultorea, sospesa tra rigore e movimento.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Liviana Conti PE 2026: il rosso come dichiarazione di identità

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