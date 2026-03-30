Suede in movimento | il nuovo linguaggio sensoriale della Spring-Summer 2026 di Liviana Conti

La collezione Spring-Summer 2026 di Liviana Conti presenta capi realizzati principalmente in suede e frange, evidenziando dettagli che richiamano il movimento e l’artigianalità. La linea si rivolge a una donna contemporanea, con un’attenzione particolare alle texture e alle lavorazioni che sottolineano un carattere sensoriale e dinamico. Non sono stati annunciati dettagli sui processi produttivi o sui materiali utilizzati oltre a quelli già menzionati.

Nella collezione Spring-Summer 2026, Liviana Conti trasforma suede e frange in un racconto di movimento, artigianalità e femminilità contemporanea. Il suede diventa il cuore pulsante di uno dei capitoli più intensi e sensoriali della Spring-Summer 2026 firmata Liviana Conti. Una materia viva, tattile, che conserva il calore della terra e lo traduce in un linguaggio sofisticato. Morbido, avvolgente, lavorato con cura artigianale, il suede si impone come scelta di qualità assoluta, capace di unire robustezza e delicatezza in un equilibrio raro. Le frange, lunghe e fluide, sono il tratto distintivo di questa famiglia di capi. Non semplici dettagli decorativi, ma un vero codice narrativo: oscillano, accompagnano il corpo, amplificano ogni gesto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Suede in movimento: il nuovo linguaggio sensoriale della Spring-Summer 2026 di Liviana Conti Articoli correlati MCS presenta la collezione Spring Summer 2026: il nuovo rider tra natura, città e libertà contemporaneaMCS lancia la collezione Spring Summer 2026: heritage, materiali innovativi, palette naturali e il nuovo volto del rider urbano MCS inaugura la... Clips Spring Summer 2026Clips intreccia passato e presente con una continuità naturale, trasformando il proprio stile in qualcosa che resta attuale senza perdere d’identità.