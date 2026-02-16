Al Bracco arriva Rino Grillo con No pe’ sorde… ma pe’ denare!

Rino Grillo porta sul palco del Teatro Bracco lo spettacolo “No pe’ sorde… ma pe’ denare!” perché vuole far ridere il pubblico con una commedia piena di colpi di scena. La rappresentazione, che si svolge questa sera, si concentra sulle vicende di personaggi umili che trovano conforto nella comicità, anche quando la vita si complica. La compagnia ha deciso di puntare su questa commedia per regalare un momento di leggerezza e spensieratezza ai spettatori.

La stagione del Teatro Bracco prosegue con un titolo che promette brio, vertigine e quell’antica arte farsesca capace di trasformare l’imprevisto in destino scenico. Dal 19 al 22 febbraio, nello spazio di via Tarsia diretto da Caterina De Santis, approda “No pe’ sorde. ma pe’ denare!”, con Rino Grillo in scena e alla regia, su testo di Claudio Insegno, interpretato con la Compagnia “Teatromania”. La commedia parte da un congegno drammaturgico antico quanto irresistibile: una valigetta sbagliata, un contenuto inaspettato, oltre un milione di euro, e una quotidianità che si frantuma sotto il peso della fortuna.🔗 Leggi su Napolitoday.it Al Teatro Bracco di Napoli arriva la comicità di Rino Grillo con “No pe’ sorde ma pe’ denare!” Rino Grillo porta la sua comicità al Teatro Bracco di Napoli, finendo sotto i riflettori con lo spettacolo “No pe’ sorde ma pe’ denare!”. Blitz al Pe contro il Mercosur, l’accordo va alla Corte Ue Nell'Europarlamento è in corso un blitz contro l'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, che ora passa alla Corte di Giustizia dell'UE per l'esame finale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al Bracco, Tre pecore viziose di Scarpetta rivive negli anni Settanta. Al Bracco arriva Rino Grillo con No pe’ sorde… ma pe’ denare!La stagione del Teatro Bracco prosegue con un titolo che promette brio, vertigine e quell’antica arte farsesca capace di trasformare l’imprevisto in destino scenico. Dal 19 al 22 febbraio, nello spazi ... napolitoday.it Sandokan, Tremal-Naik e Yanez, nella bellissima illustrazione di Rino Albertarelli. - facebook.com facebook