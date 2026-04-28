LIVE Sinner-Norrie ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’atipico britannico ha sconfitto 3 volte Alcaraz

Nella giornata di oggi si tiene il match tra il tennista italiano e quello britannico all'ATP di Madrid 2026. L’incontro è stato trasmesso in diretta e ha visto il giocatore britannico, noto per il suo stile atipico, ottenere tre vittorie contro il tennista spagnolo. I tifosi possono aggiornarsi sulla partita cliccando sul link dedicato. Il programma del match prevede l’inizio delle ostilità questa mattina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Norrie Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il britannico Cameron Norrie, numero 19 del tabellone, valido per il quarto turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. L’italiano è alla ricerca del quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 24 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 48 set dei 50 giocati. Il match degli ottavi di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il britannico sarà il primo del programma di oggi, martedì 28 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ed avrà inizio alle ore 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’atipico britannico ha sconfitto 3 volte Alcaraz Notizie correlate Definito l’avversario di Sinner a Madrid: ha sconfitto 3 volte Alcaraz!Sarà Cameron Norrie l’avversario di Jannik Sinner in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026, che andrà in scena nella... Leggi anche: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break per il britannico e l’australiano Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sinner-Norrie all'Atp Madrid 2026, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Madrid, Sinner-Norrie LIVE: segui la cronaca in diretta; Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’atipico britannico ha sconfitto 3 volte AlcarazArticolo: ATP Madrid 2026: Zverev avanza, Auger-Aliassime eliminato da Blockx. Ci sarà Tsitsipas-Ruud Articolo: Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, tv ... oasport.it Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, martedì 28 aprile (ore 11:00), Jannik Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra ... oasport.it Jannik Sinner e Cameron Norrie si affronteranno questo martedì alle ore 11 per un posto ai quarti di finale a Madrid. Forza Jannik facci sognare anche oggi Sky sport tennis - facebook.com facebook Jannik Sinner sfiderà Cameron Norrie sul Manolo Santana Stadium domani, Martedì 28 Aprile, nel primo match di giornata alle ore 11! Lorenzo Musetti, invece, affronterà Jiri Lehecka sull'Arantxa Sanchez Stadium nel secondo match di giornata (ore 13 circ x.com