LIVE Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie 2-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break per il britannico e l’australiano

Nel torneo ATP di Montecarlo 2026, la sfida tra le coppie BerrettiniVavassori e De MinaurNorrie si è conclusa con un punteggio di 2-3. Durante il match, Norrie ha ottenuto un break grazie a una volée di rovescio di Vavassori, mentre in un altro punto Norrie ha concluso a rete. La partita è ora in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Volée di rovescio di Vavassori. 30-15 Norrie chiude a rete. 15-15 Largo il diritto del britannico. 15-0 Vincente di diritto per Norrie. 2-3 Fuori il passante del britannico. 40-15 Largo il recupero dell’australiano. 30-15 Prima vincente. 15-15 passante vincente di diritto per De Minaur. 15-0 Chiude sotto rete il piemontese. 1-3 Prima vincente per De Minaur 40-15 Sul nastro la risposta del romano. 30-15 Lunga la risposta di rovescio di Vavassori. 15-15 Smash per Vavassori. 15-0 Comodo smash per Norrie. 1-2 Norrie trova il vincente in mezzo ai due azzurri. 40-40 Vavassori chiude di forza a rete dopo uno scambio dominato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break per il britannico e l’australiano LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: giocatori in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:09 I giocatori entrano in campo e iniziano il riscaldamento. LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente BolelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea... Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: assente Bolelli, si gioca alle 11.00; Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente BolelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea ... oasport.it Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com