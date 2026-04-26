LIVE Sinner-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Musetti batte Griekspoor il numero 1 in campo alle 16.00

Oggi a Madrid si svolge l'incontro tra Sinner e Moller, con inizio alle 16.00. Nel frattempo, Musetti ha già vinto il suo match contro Griekspoor, mentre sono in programma altre partite con aggiornamenti in tempo reale. La giornata prevede anche incontri di doppio, tra Errani e Paolini contro Siegremund e Zvoraneva, con inizio previsto dopo le 13.

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