Al torneo ATP di Madrid, il primo set tra Sinner e Norrie si è concluso con un punteggio di 6-2, segnando un inizio deciso. La partita continua e i tennisti sono in campo per il secondo set. Nel frattempo, sono previste anche altre sfide, tra cui Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev, con orari di inizio stabiliti per le rispettive gare. Gli appassionati possono aggiornarsi seguendo le dirette online.

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: primo set al piccolo trotto

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