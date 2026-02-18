LIVE Sinner-Popyrin 6-3 7-5 ATP Doha 2026 in DIRETTA | prova solida dell’azzurro che accede ai quarti di finale

Lorenzo Sinner ha vinto il suo match contro Popyrin a Doha, a causa di una prestazione solida e senza sbavature. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-3, 7-5, e ha permesso all’italiano di qualificarsi per i quarti di finale, raggiungendo così la sedicesima volta consecutiva. Sinner ha mostrato una grande concentrazione, mantenendo alta la sua intensità fin dall’inizio e confermando la sua capacità di affrontare avversari fuori dalla top 50. La sua prossima sfida si avvicina, mentre il pubblico segue con attenzione ogni suo colpo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3, 7-5 GAME, SET AND MATCH! L'azzurro vince la cinquantesima partita di fila contro giocatori fuori dalla top 50 e accede per la sedicesima volta di fila a dei quarti di finale. La risposta di Popyrin non passa, la partita finisce qui! 40-15 Se ne va via la risposta di rovescio di Popyrin. Due match point per Sinner! Seconda palla. 30-15 Palla corta vincente in diagonale! 15-15 In rete il dritto lungolinea dell'azzurro in uscita dalla battuta. Errore grave di Jannik. 15-0 Questa volta non sbaglia lo smash Sinner dopo il servizio. 6-5 BREAK SINNER! Scappa via il passante dell'australiano che consegna il servizio all'azzurro.