LIVE Sinner-Norrie 6-2 4-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | match che si è complicato

Al torneo ATP di Madrid, il match tra il numero uno e il numero due del tabellone si è complicato dopo che il primo set è stato vinto dall’avversario con il punteggio di 6-2. Nel secondo set, il punteggio segnava 4-5 a favore del giocatore in svantaggio, che ha poi richiesto un time-out medico. Nel frattempo, sono in corso anche le partite Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev, con orari di inizio rispettivamente alle 11 e alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 15-40 Doppio fallo del n.23. 15-30 Errore gratuito di Norrie, lungo un diritto centrale. 15-15 Largo il rovescio lungolinea del britannico. 15-0 Serve&volley di Norrie, che accarezza la volée vincente di diritto. Adesso il britannico ha preso fiducia e confidenza dopo aver recuperato il break. 5-5 Sinner a segno con un diritto incrociato a campo spalancato. 40-0 Larga la risposta di rovescio del n.23. 30-0 Battuta esterna vincente dell’italiano. 15-0 Ace al centro di Sinner. 4-5 Ace al centro di Norrie.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie 6-2, 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: match che si è complicato Notizie correlate LIVE Sinner-Norrie 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: non si gioca nel primo gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Sinner-Norrie 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia l’ottavo di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Norrie, chi è l'avversario di Sinner a Madrid; Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: In allenamento mi mette sempre in grande difficoltà; Sinner quando gioca a Madrid? Norrie agli ottavi di finale. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti. Diretta Live Sinner-Norrie Madrid Ottavi di finale: il britannico rientra nel secondo setDemi volèe a campo aperto per l’inglese. Norrie trova una buonissima traiettoria esterna al servizio e va avanti di due. Sinner sbaglia completamente l’accelerazione col diritto, Cameron ringrazia e t ... sport.virgilio.it Sinner-Norrie 6-2, 4-5 diretta, gli ottavi di Madrid. Il britannico annulla il break di Jannik nel secondo setMartedì mattina in campo per Jannik Sinner che, qualificato agli ottavi di finale del Madrid Open, gioca contro il britannico Norrie a caccia di un posto ... ilmattino.it Sinner-Norrie 6-2, Jannik vince il primo set in 35 minuti facebook Ci state facendo sognare (ancora una volta) #mmopen Agli ottavi: Sinner-Norrie Musetti-Lehecka Cobolli-Medvedev #Tennis #Sinner #Musetti #Cobolli #MMOPEN x.com