LIVE Sinner-Norrie 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | inizia l’ottavo di finale

Al via l’ottavo di finale tra il tennista italiano e l’avversario britannico nel torneo ATP di Madrid. La partita è appena iniziata e il punteggio è di 0-0. Contestualmente, sono in corso le sfide Musetti-Lehecka, con inizio alle 11.00, e Cobolli-Medvedev, prevista per le 19.00. La giornata di gare prosegue con diversi incontri in programma, aggiornamenti in tempo reale e risultati che si susseguono nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 11.06 Giocatori in campo. 11.04 Sinner e Norrie si salutano nel tunnel di ingresso dandosi il ‘cinque’. 11.01 Cielo nuvoloso a Madrid. 11.00 La giudice di sedia sarà la britannica Kelly Rask. 10.55 Jannik Sinner sta giocando nel torneo che storicamente ama di meno. Qui non è mai andato oltre i quarti di finale. 10.52 Il vincente di questa sfida affronterà ai quarti uno tra Jodar e Kopriva. Un eventuale match tra Sinner ed il giovane spagnolo rappresenterebbe uno dei momenti più attesi della stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia l’ottavo di finale Notizie correlate LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’atipico britannico ha sconfitto 3 volte AlcarazCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Norrie Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il n.1 al mondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Norrie, chi è l'avversario di Sinner a Madrid; Sinner-Norrie all'ATP Madrid: a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming; Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Madrid, Sinner batte Moller e si regala gli ottavi contro Norrie. Sinner-Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVESul campo Manolo Santana, Jannik sfida il numero 23 al mondo, mancino: non ci sono precedenti tra i due. Cronaca e risultato in tempo reale ... corrieredellosport.it DIRETTA | Sinner Norrie (risultato 0-0) video streaming tv: inizia il match! (Madrid Open 2026, 28 aprile)Diretta Sinner Norrie Madrid Open 2026 streaming video tv: procede il percorso del numero 1 nel Masters 1000, oggi si gioca l'ottavo di finale. ilsussidiario.net Sinner-Norrie, Jannik ora in campo per gli ottavi di Madrid facebook #Sinner- #Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com