LIVE Sinner-Norrie 6-2 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | immediato contro-break del britannico

Al torneo ATP di Madrid, il match tra il tennista italiano e il britannico prosegue con il britannico che ha conquistato un contro-break nel secondo set, portandosi sul 3-4. Attualmente, il primo set è stato vinto dall'italiano con il punteggio di 6-2. La partita è trasmessa in diretta e si stanno seguendo anche gli incontri di Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev, programmati rispettivamente alle 11 e alle 19.