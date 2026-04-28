LIVE Sinner-Norrie 6-2 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | immediato contro-break del britannico
Al torneo ATP di Madrid, il match tra il tennista italiano e il britannico prosegue con il britannico che ha conquistato un contro-break nel secondo set, portandosi sul 3-4. Attualmente, il primo set è stato vinto dall'italiano con il punteggio di 6-2. La partita è trasmessa in diretta e si stanno seguendo anche gli incontri di Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev, programmati rispettivamente alle 11 e alle 19.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 12.21 Va detto che Sinner, sin dall’inizio della partita, ha uno sguardio parecchio serio, oseremmo dire corrucciato. Negli ultimi due game ha provato ad evitare lo scambio lungo, giocando diverse smorzate. 3-4 Servizio esterno vincente di Norrie, che esulta. 40-30 Altra palla corta di rovescio di Sinner, in rete la contro-smorzata di Norrie. 40-15 In rete il diritto lungolinea del n.23. 40-0 Servizio e diritto di Norrie. Sette punti consecutivi per il britannico. 30-0 Altra palla corta in rete dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it
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