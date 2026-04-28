LIVE Sinner-Norrie 6-2 1-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | qualche gratuito di troppo per l’italiano

Al torneo ATP di Madrid, lo scontro tra il tennista italiano e il suo avversario britannico è iniziato con un primo set vinto dall’italiano per 6-2. Nel secondo set, il britannico ha ottenuto un break e si trova in vantaggio 2-1. Durante il match, l’italiano ha commesso alcuni errori gratuiti che hanno influenzato il punteggio. La partita è in corso e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 1-2 In rete il rovescio dell’italiano, due gratuiti di Sinner. A-40 Gratuito di diritto di Sinner su un colpo interlocutorio: palla in rete, esulta Norrie. 40-40 Risposta profonda di Sinner, lunga il rovescio di Norrie in uscita dal servizio. 40-30 Largo il diritto incrociato di Norrie in uscita dal servizio. 40-15 Doppio fallo del n.23. 40-0 Palla corta vincente di Norrie in uscita dal servizio e dopo il nastro colpito da Sinner in risposta. 30-0 Larga la risposta di rovescio di Sinner, che ha rischiato di scivolare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie 6-2, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: qualche gratuito di troppo per l’italiano Notizie correlate LIVE Sinner-Norrie 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: due break di vantaggio per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Sinner-Norrie 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia l’ottavo di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Norrie, chi è l'avversario di Sinner a Madrid; Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: In allenamento mi mette sempre in grande difficoltà; Sinner quando gioca a Madrid? Norrie agli ottavi di finale. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti. Diretta Live Sinner-Norrie Madrid Ottavi di finale: Jannik avanti in scioltezza nel primo setTutto facile anche per il numero uno al mondo. L’azzurro, infatti, non lascia giocare Norrie (due gli ace per Sinner), tiene la battuta a zero e lo riprende nel punteggio. L’inglese con la parata a re ... sport.virgilio.it Sinner-Norrie 6-2 0-1 in diretta LIVE all’ATP di Madrid 2026: Jannik vince il primo setNorrie ha speso belle parole su Jannik Sinner dopo l'allenamento condiviso. Direttamente da Madrid ai microfoni di Sky e dopo il successo su Tirante, il britannico ha dichiarato: Non ho mai affrontat ... fanpage.it Sinner-Norrie 6-2, Jannik vince il primo set in 35 minuti facebook #Sinner- #Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com