LIVE Sinner-Norrie 6-2 1-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | qualche gratuito di troppo per l’italiano

Da oasport.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Madrid, lo scontro tra il tennista italiano e il suo avversario britannico è iniziato con un primo set vinto dall’italiano per 6-2. Nel secondo set, il britannico ha ottenuto un break e si trova in vantaggio 2-1. Durante il match, l’italiano ha commesso alcuni errori gratuiti che hanno influenzato il punteggio. La partita è in corso e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 1-2 In rete il rovescio dell’italiano, due gratuiti di Sinner. A-40 Gratuito di diritto di Sinner su un colpo interlocutorio: palla in rete, esulta Norrie. 40-40 Risposta profonda di Sinner, lunga il rovescio di Norrie in uscita dal servizio. 40-30 Largo il diritto incrociato di Norrie in uscita dal servizio. 40-15 Doppio fallo del n.23. 40-0 Palla corta vincente di Norrie in uscita dal servizio e dopo il nastro colpito da Sinner in risposta. 30-0 Larga la risposta di rovescio di Sinner, che ha rischiato di scivolare.🔗 Leggi su Oasport.it

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