LIVE Sinner-Norrie 2-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | arriva il break per il n1

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Sinner e Norrie prosegue con il primo giocatore che ha ottenuto un break e si trova in vantaggio per 2-1 nel terzo set. La partita è seguita da vicino con aggiornamenti continui, mentre sul campo si alternano anche gli incontri tra Musetti e Lehecka e Cobolli e Medvedev, entrambi in programma in orari specifici. La diretta è disponibile online per seguire ogni scambio in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 0-15 Sinner fa male con il rovescio incrociato, in rete il diritto dell’avversario. 3-1 Servizio, diritto e rovescio vincente: Sinner consolida il break. A-40 Ace al centro del n.1. 40-40 Sinner spara malamente in corridoio un diritto lungolinea in uscita dal servizio. Fuori di metri. Seconda. 40-30 Servizio e diritto di Sinner, in rete il diritto lungolinea di Norrie. Altra seconda. 30-30 Lungo il rovescio inside-out di un Sinner sembre abbastanza falloso qui a Madrid. 30-15 Lunga la risposta di rovescio del n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per il n.1 Notizie correlate LIVE Sinner-Moller 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Sinner cambia gioco con il rovescio lungolinea, Moller sbaglia il diritto incrociato: palla larga. LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break alla nona occasioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio esterno e schiaffo al volo vincente dell’italiano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sinner-Norrie all'Atp Madrid 2026, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario 28 aprile, programma, streaming; Sinner-Norrie: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti degli ottavi di finale di Madrid. Sinner-Norrie 2-1 diretta, gli ottavi di Madrid. Jannik subito avanti di un break in avvio di primo setMartedì mattina in campo per Jannik Sinner che, qualificato agli ottavi di finale del Madrid Open, gioca contro il britannico Norrie a caccia di un posto ... ilmattino.it Diretta Live Sinner-Norrie Madrid Ottavi di finale: Jannik stappa la partita. Break in avvioPrimo gratuito per l’inglese, Norrie rimedia al servizio, ma manda fuori dal campo il diritto lungo linea. Poi Sinner tiene bene il palleggio, Cameron sbaglia la misura della diagonale e concede due p ... sport.virgilio.it Sinner-Norrie, Jannik ora in campo per gli ottavi di Madrid facebook #Sinner- #Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com